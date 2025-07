Tłum polskich gwiazd na koncercie Jennifer Lopez w Turcji

Polscy fani J. Lo mają powody do radości. Już 25 lipca światowej sławy wokalistka da koncert w Warszawie. Zanim jednak królowa popu zaśpiewa na PGE Narodowym, jej wokalne popisy grono polskich gwiazd miało możliwość podziwiać w miniony wieczór w słonecznej Turcji. Do sieci już trafiły pierwsze nagrania. Kreacja Małgorzaty Rozenek-Majdan robi wrażenie.

Plejada polskich gwiazd na koncercie Jennifer Lopez w Turcji

Najnowsza trasa koncertowa Jennifer Lopez budzi ogromne emocje, szczególnie wśród polskich fanów. Królowa popu ostatni raz zaśpiewała na polskiej scenie 13 lat temu, a już niebawem, 25 lipca br., da koncert na PGE Narodowym. Co ciekawe, podczas gdy tłumy czekają na show Jennifer Lopez w Warszawie, plejada polskich gwiazd udała się do Turcji, gdzie w miniony wieczór bawiła się w rytmie przebojów J. Lo.

W ramach trasy "Up All Night: Live in 2025", Jennifer Lopez dała koncert w luksusowym hotelu na Tureckiej Riwierze, w którym kilka dni temu zatrzymała się również Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem i synami. Spektakularne widowisko przyciągnęło jednak nie tylko byłą prowadzącą "Dzień Dobry TVN", ale też plejadę innych polskich gwiazd.

Jest grubo. Amfiteatr wypełniony po brzegi. Powiemy wam, jak było, bo za dwa dni w Polsce, nie? Zupdate'ujemy wam - mówił na InstaStories Radosław Majdan.

Na koncercie nie zabrakło też Magdaleny Pieczonki czy Pauliny Krupińskiej.

Kreacja Małgorzaty Rozenek-Majdan skradła show na koncercie Jennifer Lopez w Turcji

Podczas najnowszego koncertu Jennifer Lopez w luksusowym tureckim hotelu królowały imponujące, cekinowe kreacje, rodem z sylwestrowych imprez. Podczas gdy Paulina Krupińska postawiła na mikromini w cielistym kolorze z ramiączkami typu spaghetti, a Magdalena Pieczonka zdecydowała się na krwistą czerwień z głębokim dekoltem w literę "V", kreacja Małgorzaty Rozenek-Majdan mieniła się niczym dyskotekowa kula.

Małgorzata Rozenek-Majdan podczas tureckiego koncertu J. Lo zaprezentowała się w spektakularnej mini sukience bez ramion z okazałymi, odbijającymi blask świateł, srebrnymi cekinami. Wielkie przygotowania do wokalnych popisów Jennifer Lopez, ukochana żona Radosława Majdana na bieżąco relacjonowała na Instagramie w rytmie kultowego przeboju artystki "Let's Get Loud".

Małgorzata Rozenek-Majdan wydała fortunę, by pojawić się na darmowym koncercie Jennifer Lopez

Choć bilety na warszawski koncert J. Lo kosztują krocie, okazuje się, że Małgorzacie Rozenek-Majdan i Radosławowi Majdanowi udało się pójść na widowisko Jennifer Lopez za darmo. Ja to możliwe? Wcale nie chodzi o współpracę reklamową z wytwórnią, czy hotelem, w którym zaśpiewała światowej sławy gwiazda. Okazuje się, że wszyscy zakwaterowani w dniu koncertu J. Lo w hotelu goście, mogą za darmo udać się na popisy wokalistki.

Oznacza to, że choć rodzina Rozenek-Majdan nie wydała ani grosza na koncert Jennifer Lopez, to musiała słono zapłacić na pobyt w uwielbiany przez gwiazdy luksusowym kurorcie. Za hotelowa dobę trzeba bowiem zapłacić bagatela 23 071 złotych za noc za osobę.

Małgorzata Rozenek-Majdan na koncercie Jennifer Lopez w Turcji, Fot.: Instagram @m_rozenek

Kreacja Małgorzaty Rozenek-Majdan skradła show na koncercie Jennifer Lopez w Turcji, Instagram @m_rozenek

Tłum polskich gwiazd na koncercie Jennifer Lopez w Turcji, Fot.: Instagram @magdapieczonkamakeup