Lidl przecenił beżowe płaszcze na wiosnę 2020. Kupisz je teraz za 58 złotych!

Klasyczny beżowy albo brązowy płaszcza na wiosnę to totalny must-have w 2020 roku. W beżowych płaszczach zakochały się już m.in. Kinga Rusin, Joanna Koroniewska czy Anna Lewandowska. Nic w tym dziwnego - klasyka obroni się zawsze, zwłaszcza kiedy każdy może sobie na nią pozwolić! Bardzo podobne płaszcze w stylu gwiazd możecie kupić teraz w Lidlu - za jedyne 58 złotych. Płaszcze w Lidlu kosztowały wcześniej 119 złotych - teraz dostaniecie je za połowę ceny.

Brązowy płaszcz z Lidla to hit na wiosnę 2020!

Lidl

Płaszcze w Lidlu dostępne są w cenie 58 złotych. Spieszcie się, bo wyprzedają się w zawrotnym tempie. Możecie je kupić na stronie internetowej Lidla lub w sklepach stacjonarnych w rozmiarach od 38 do 44. Płaszcze są dostępne w trzech kolorach: brązowy, czarnym i granatowym. My osobiście polecamy wam skusić się na ten brązowy - będzie najmodniejszy! Na Instagramie brązowe i karmelowe płaszcze są totalnym hitem. Sami spójrzcie na stylizacje Instagramerek. Brązowy płaszcz to must-have tej wiosny!