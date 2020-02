Szymon Reich dołączył do grona uczestników "Hotelu Paradise" w trzecim odcinku. Pierwszą uczestniczką, którą poznał na Bali była Lexi. Z racji tego, że w jednym z odcinków została singielką, to ona miała okazję poznać nowych uczestników jeszcze zanim przedstawiono ich reszcie. Relacja, jaka wywiązała się pomiędzy Szymonem a Lexi spowodowała, że to właśnie jego wybrała na swoją parę. Czy uczestnik znany z "Top Model" będzie miał szanse na główną wygraną? Jeszcze w programie "Top Model" głośno było o jego kłótni z Darią, która nie była pewna tego, jaki stosunek do niej ma Szymon. Czy podobnie będzie w hotelu na Bali i to stanie się kartą przetargową modela?

Szymon Reich namiesza w programie "Hotel Paradise"?

Uczestnicy w "Hotelu Paradise" walczą o główną wygraną w wysokości 100 000 zł. Muszą dokładnie przemyśleć plan, jakie sojusze będą się im opłacały w dążeniu do wielkiego finału.

To nie zawsze chodzi o prawdziwe emocje. U nas w programie czasami chodzi bardziej o takie cwaniactwo i sojusze, więc to jest niesamowite. Tak naprawdę to nie jest taka czysta i klarowna sytuacja, że jest romantycznie i że ma być miło i ma być miłość. - tłumaczyła w rozmowie z Party.pl Klaudia El Dursi.

Szymon Reich dał się poznać w "Top Model". Podczas emisji programu doszło do niezręcznej sytuacji pomiędzy nim a dwoma innymi modelkami. Na ogół Szymon miał bardzo dobre stosunki z pozostałymi uczestnikami, dlatego sytuacja, która miała miejsce pomiędzy nim a Darią zdumiała widzów. Daria po wygraniu odcinka, mogła nocować w pokoju zwycięzcy i zaprosić tam wybraną osobę. Zdecydowała się na Szymona, ponieważ uznała, że skoro świetnie się dogadują to była naturalna decyzja. Niestety, Szymon zdawał się być zakłopotany jej propozycją, co doprowadziło do ostrej wymiany zdań.

On ma trzy rzeczy, których nienawidzę. Pierwszą jest głupota, drugą jest zakłamanie, a trzecie to, że jest taki fałszywy (...) Zrobił ze mnie laskę, która chce go wyrwać w tym pokoju. A dla mnie to jest wku***jące, że on teraz nie przyjdzie do mnie pogadać, tylko księciunio musi najpierw zjeść- komentowała wówczas sytuację zdenerwowana Daria.

W całą aferę została również wmieszana Żaklina Ta Dinh. Według Darii, Szymon nie umiał się zdecydować, którą uczestniczkę lubi bardziej, stawiając obie w niekomfortowej pozycji. Jednak Żaklina miała odmienne zdanie na ten temat.

Myślicie, że podobne sytuacje mogą wydarzyć się w "Hotelu Paradise"? W końcu jak podkreślała sama Klaudia El Dursi, w programie nie chodzi tylko o relacje ale również o zawieranie sojuszy i przebiegłość.

Szymon Reich okaże się najsilniejszym ogniwem w programie "Hotel Paradise"?