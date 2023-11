Szymon Hołownia był związany z "Mam Talent" od początku programu. Razem z Marcinem Prokopem tworzyli świetny duet, ale przygoda z programem dobiegła końca, o czym poinformował sam dziennikarz! Jak tę decyzję przyjęli fani "Mam talent"? Czy Szymon Hołownia rezygnuje z show-biznesu?

Dziennikarz o swojej decyzji poinformował na Facebook'u, gdzie napisał, że odchodzi z "Mam talent", ale rozpoczyna kolejny projekt i nie ma zamiaru znikać z życia publicznego:

Odchodzę z Mam Talent TVN, bo dałem temu programowi wszystko, co mogłem dać, a gdy coś się kończy, coś się zaczyna. Milionom z Was, którzy oglądaliście nas przez te lata (bo to za każdym razem były miliony) - dziękuję. I NA PEWNO się NIE rozstajemy! - poinformował Szymon Hołownia na Facebook'u.