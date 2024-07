W kościele odwieczną dyskusję prowadzi się na trzy tematy: invitro, antykoncepcja i homoseksualizm. W tym roku pojawił się cień nadziei dla wierzących gejów i lesbijek, po tym jak papież Franciszek oznajmił, że misją kościoła jest akceptować i szanować każdego człowieka, również mniejszości seksualne. Słowa te potwierdził Szymon Hołownia, który udzielił wywiadu dla Lula.pl.

Dziennikarz poszedł nawet o krok dalej i zapewnił, że wśród duchownych można spotkać homoseksualnych. Przypomnijmy, że Szymon dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów.

- To, że jakiś duchowny jest homo, co się zdarza bo ma taką orientację, a nie inną, ale nie realizuje jej, a żyje w celibacie. Zdarzają się takie przypadki. Trudno jest mi zobaczyć w tym coś złego, bo on w takiej kondycji jakiej jest zachowuje czystość .

Okazuje się, że Hołownia bardzo pozytywnie podchodzi do osób homoseksualnych. Pochwalił się nawet znajomymi gejami i lesbijkami:

- Ja nie mogę potępiać ludzi. Mam wielu znajomych gejów i lesbijek. Mi się może nie podobać, mogę mieć zdanie na temat pewnych zachowań i modelu realizowanego, wybranego przez nich życia. Na pewno nie można prześladować czy karać za orientację seksualną. Ja mogę powiedzieć, że sposób jaki wybrali na życie w mojej ocenie jest zły i mogę przedstawić argumenty za tym, ale zrobię to jeśli ktoś zapyta mnie o zdanie i w jakiś sposób będzie mnie dotyczyło, to zabiorę głos. Oni wiedzą co ja na ten temat sądzę, a mimo to jakaś część z nich wciąż ze mną rozmawia.