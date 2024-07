"Luksus i piękno" - pod takim hasłem w nocy ze środy na czwartek odbyła się "Polska Noc" na festiwalu filmowym w Cannes. To pierwsza polska impreza zorganizowana podczas Festiwalu Filmowego. Inicjatorem i pomysłodawcą polskiej nocy jest Mariusz Pujszo.



- Nasz główny cel to promocja Polski. Zwrócenie uwagi na nasz kraj, nasz lifestyle. Pokazanie, że Polacy są fajni; że jesteśmy uśmiechnięci, potrafimy się bawić, że mamy bardzo interesujących projektantów mody - powiedział Pujszo we wtorkowym wywiadzie dla PAP.

Wśród zaproszonych gości miał znaleźć się przewodniczący jury - Robert De Niro. Jednak wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie pojawił się na imprezie. Pojawili się za to reprezentanci polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gwiazd stawili się m.in.: Agnieszka Włodarczyk, Borys Szyc, Weronika Rosati z mamą, Teresą Rosati. Ta ostatnia była odpowiedziała za kreacje polskich gwiazd. Trzeba przyznać, że biała suknia Agnieszki była imponująca.

Nie mogło zabraknąć także Pauli Marciniak. Paula uświetniła imprezę swoim występem. Teraz już wiemy skąd plotka, że Marciniak ma wystąpić przed Robertem De Niro na jachcie. Niestety wielki aktor nie znalazł czasu, ale impreza na jachcie się odbyła... Nasza relacja z tego wydarzenia już za kilka godzin!



