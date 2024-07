Już za kilka tygodni prezentacja wiosennej ramówki TVN, na której nie może zabraknąć Agnieszki Szulim. Gwiazda poprowadzi kolejny sezon "Na językach", ale zanim zawita do redakcji "Faktu", postanowiła naładować baterie i udała się na egzotyczne wakacje. Dziennikarka wyleciała na urlop wspólnie z ukochanym milionerem, Piotrem Woźniakiem-Starakiem.

Według naszych ustaleń Agnieszka obrała sobie na miejsce odpoczynku bardzo drogą i bardzo luksusową wyspę Saint-Barthélemy leżącą w Ameryce Północnej, ale zależną od Francji.

Wynajęcie pokoju w 5-gwiazdkowym hotelu na tylko jedną noc kosztuje w promocji od 4 do nawet 10 tysięcy złotych! Polskie biura podróży nie oferują tego kierunku w swoich katalogach, bo jest on za drogi. Oznacza to, że Agnieszka i Piotr zdecydowali się na lot prywatnym samolotem.

- Polecieli do Ameryki Północnej. Wracają na samym początku lutego. Ta podróż jest kolejnym etapem w ich relacji. Agnieszka bardzo kocha Piotra, a ona przychyla jej nieba - mówi nam znajoma pary

Na Instagramie Agnieszka udostępniła jedno zdjęcie. Tyle nam wystarczyło, aby odszukać jego dokładną lokalizację. Zostało ono zrobione w kultowej restauracji Nikki Beach St. Barth (poniżej zdjęcie z oficjalnej strony, porównajcie wzory na stolikach i panoramę wyspy).

Na oficjalnej stronie restauracji dowiadujemy się, że dotychczas jej "skromne progi" przekraczali m.in: Jay Z, Beyonce, Fergie, Marc Jacob, Josh Duhamel, Ashton Kutcher, Demi Moore, Mariah Carey, Bono & Rachel Zoe, Simon Cowell, Olivia Palermo i wiele innych gwiazd światowego formatu. Agnieszka jest pierwszą rodzimą celebrytką, która oficjalnie wyleciała na tak bardzo drogi urlop.

Dla porównania, rok temu Szulim wygrzewała się w Grecji. Transfer do TVN-u opłacił się a może pomogły relacje osobiste? Przypomnijmy: Szulim z mamą na wakacjach w Grecji

