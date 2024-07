1 z 13

Głośna bójka Dody i Agnieszki Szulim, która miała miejsce w lutym w Chorzowie podczas gali "Niegrzeczni 2014" (pisaliśmy o tym jako pierwsi), to z pewnością jedno z najważniejszych i najgłośniejszych wydarzeń mijającego roku. Przez kilka miesięcy obie gwiazdy tłumaczyły się ze skandalicznego zajścia, przekonując do swoich wersji. Sprawa musiała trafić jednak do sądu, została jednak odroczona i drugie spotkanie odbędzie się w marcu. Przypomnijmy: Doda rozpoczęła ten rok od bójki z Szulim. Oceniła incydent z perspektywy czasu

Dziś odbyła się pierwsza rozprawa z powództwa Agnieszki Szulim przeciwko Dodzie. Przed warszawskim sądem na Mokotowie pojawił się tłum paparazzi, który oczekiwał na dwie główne bohaterki skandalu. Piosenkarce towarzyszyła jej asystentka, Ewa Nowak. Artystka była bardzo skupiona i poważna. Zdecydowała się na bardzo elegancki, klasyczny garnitur.

Agnieszka Szulim pojawiła się wraz ze swoim partnerem, Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Milioner na pewno dodawał jej otuchy przed ciężką batalią w sądzie. Prezenterka tryskała dobrym humorem, a na bardziej zmartwionego całą sprawą wydawał się właśnie Woźniak.

