Sąd odrzucił wniosek Britney Spears! Zostanie pod kuratelą ojca

Britney Spears od lat ma ogromne problemy. Gwiazda, która ponad 20 lat temu podbiła świat swoim hitowym utworem "Hit me baby one more time", nie poradziła sobie z popularnością i przeszła poważne załamanie nerwowe. Od momentu, gdy ogoliła głowę na łyso minęło już 12 lat, a od 11 lat Britney jest ubezwłasnowolniona przez ojca, który sprawuje nad nią kuratelę. Pozornie artystka wyszła na prostą - nagrywa płyty, występuje na koncertach, wychowuje synów. Niestety, nie może podejmować żadnej decyzji bez zgody ojca i musi prosić go o "kieszonkowe". Według mediów, w końcu artystka zaczęła się buntować - przestała przyjmować leki przepisane jej przez lekarza. Ojciec się zorientował i zagroził, że odwoła jej koncerty, jeśli nie zacznie znów brać leków. To, co się dzieje, jest - delikatnie mówiąc - niepokojące. Britney odbywała próby do swojej nowej rezydentury w Las Vegas, kiedy jej ojciec zorientował się, że nie przyjmuje leków (...). Lekarz przepisał jej nowe, ale tych też nie brała. Jamie powiedział, że jeśli nie zacznie ich przyjmować, trasa się nie odbędzie - powiedział informator fanowskiej strony Britney britneysgram.com. Na początku stycznia koncerty Britney zostały odwołane. Oficjalnie gwiazda tłumaczyła, że chodzi o chorobę jej ojca. Jamie Spears miał mieć ponoć problemy z jelitami. Okazuje się jednak, że już wtedy artystka miała być zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. To nie była absolutnie jej decyzja - podkreśla informator serwisu - powiedział informator serwisu. Britney Spears uwięziona w szpitalu? Do sieci trafiło nagranie, w którym nieznajoma osoba ujawnia kulisy pobytu Britney Spears w szpitalu psychiatrycznym. Podobono artystka miała tam być tylko 30 dni, ale jej pobyt zaczyna się przedłużać. Informator,...