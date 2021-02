Britney Spears przerywa milczenie! Gwiazda muzyki pop po raz pierwszy od dawna pisze do fanów

Britney Spears przerywa milczenie. Księżniczka popu opublikowała wpis na Twitterze, dając dużo do myślenia swoim fanom. Co się zmieniło w jej życiu?

O konflikcie Britney z ojcem mówi się od dawna, ona sama nie ukrywa, że stara się wyjść spod opieki prawnej ojca, który od 2008 roku kieruje jej życiem i finansami pod pretekstem fatalnego zdrowia psychicznego artystki. W listopadzie 2020 roku Britney znów przegrała walkę w sądzie o przywrócenie jej praw o samodecydowaniu. Decyzja sądu wstrząsnęła wówczas fanami.

Britney od niedawna znów jest na językach wszystkich z powodu premiery dokumentu o niej samej "Framing Britney Spears". Film opisuje naprawdę dramatyczne życie artystki, która żyła w toksycznych związkach, przeżywała gigantyczną medialną nagonkę oraz działała pod wpływem apodyktycznego ojca.

Po filmie pojawiło się mnóstwo słów wsparcia, a w sieci znów pojawiają się hasztagi #freebritney i #WeAreSorryBritney. Tymczasem sama artystka zaskoczyła Twittem, który umieściła na swojej tablicy, pod dość długiej przerwie.

Artystka po dość długim milczeniu, umieściła na swoim Twitterze krótki wpis, w którym wspomina swój ostatni występ na scenie z 2018 podczas balu noworocznego Rockin 'Eve 2018, wykonywała wówczas kultowy utwór "Toxic":

Britney Spears otrzymała mnóstwo komentarzy od fanów, którzy wysyłali jej słowa wsparcia, albo komentowali swoje wrażenia po głośnym dokumencie. Britney dodała po chwili kolejny wpis, który dało do myślenia jej fanom:

Czy Britney miała na myśli "obiektyw" telefonu, czy kamery filmowej, która obrazowała jej życie w dokumencie? Jak myślicie?

Britney nagle wspomniała swój ostatni występ na scenie. Jednocześnie przyznała, że nie ma zamiaru jeszcze długo wracać do występów.

Can’t believe this performance of Toxic is from 3 years ago !!! I’ll always love being on stage .... but I am taking the time to learn and be a normal person ..... I love simply enjoying the basics of every day life !!!! @NYRE pic.twitter.com/Kthh9fIWtJ