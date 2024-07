Agnieszka Woźniak-Starak (38 l.) już intensywnie planuje to, co będzie robić wiosną. Przed nią jednak święta. Jak je spędzi? Gdzie pojedzie z mężem? Wiemy tez, co szykują...

Agnieszka sporo czasu spędza teraz w siedzibie TVN, gdzie uczestniczy w rozmowach dotyczących szczegółów wiosennej ramówki tej stacji. Jak czytamy w najnowszym magazynie "Party", przed świętami dziennikarkę i jej męża czeka jeszcze jedno ważne zadanie.

Aga i Piotrek zaangażowali się w akcję "Szlachetna Paczka". Postanowili, że wyposażą dom jednej z potrzebujacych rodzin w niezbędne artykuły i sprzęty AGD – mówi w rozmowie z „Party” znajomy pary.

Tuż przed świętami para opuści Warszawę i wyjedzie na południe Polski. Boże Narodzenie i Sylwestra chcą bowiem spędzić z bliskimi i przyjaciółmi w Zakopanem, w należącej do państwa Staraków zabytkowej

willi Witkiewiczówka. Jest to możliwe, bo Agnieszka Woźniak-Starak pierwszy raz od lat dostała urlop na Sylwestra i nie będzie prowadzić imprezy w TVN. Jeśli przewidywania producentów się spełnią i uda się zorganizować ekipę, to już w styczniu małżonków czeka dłuższa rozłąka. Powód? Dziennikarka wyjeżdża na trzy tygodnie do Indii, gdzie będzie kręcić drugą serię programu „Azja Express”.

Dziennikarka poprowadzi drugą decyzję "Azja Express", która będzie kręcona w Indiach.