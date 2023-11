Archie Harrison ma dopiero sześć miesięcy, a już próbuje mówić! Informator zagranicznej prasy zdradził, jak rozwija się chłopiec. Podobno jest bardzo mądry i swoim intelektem przewyższa inne maluszki. Czy Archie sprawia jakiekolwiek problemy wychowawcze rodzicom? Do którego z rodziców jest bardziej podobny? Zobacz!

Czy Archie już mówi?

Archie Harrison przyszedł na świat w maju 2019 roku. Synek księżnej Meghan i księcia Harry'ego jest pierwszym dzieckiem pary. Najprawdopodobniej będzie miał tylko jednego brata lub siostrę, bo książęca para Sussex z uwagi na środowisko pragnie mieć tylko dwójkę dzieci. Kiedy to nastąpi? Od kilku tygodni spekuluje się, że Amerykanka jest w drugiej ciąży, jednak rodzina królewska nie potwierdziła tych doniesień.

Archie jest oczkiem w głowie Meghan i Harry'ego. Rodzice nie zajmują się dzieckiem sami, pomaga im opiekunka. Niemniej jednak starają się poświęcać cały wolny czas maluszkowi. Jak informuje "US Weekly", gdy chłopiec widzi ojca od razu podnosi rączki do góry, bo chce zostać zabrany na ręce. Archie uwielbia przebywać w towarzystwie, podobno w ogóle nie wstydzi się i próbuje zagadywać innych.

On jest bardzo silnym i mądrym dzieckiem. Potrafi siedzieć bez pomocy i nie przewraca się. Próbuje także się czołgać. Archie nie mówi jeszcze, ale próbuje - mówi źródło "US Weekly".

Zobacz także: Archie to cały tata! Zobaczcie przesłodkie zdjęcia synka Meghan i księcia Harry'ego!

Maluszki w wieku około 2 miesięcy zaczynają wydawać dźwięki typu: gg, gli czy agh, co nazywa się głużeniem. Cztery miesiące później próbują gaworzyć, a dopiero gdy mają około roku wypowiadają pierwsze słowa. Jeśli to co mówi informator jest prawdą, to Archie naprawdę jest bardzo mądrym chłopcem. Nie wiadomo, czy już udało mu się wypowiedzieć jakieś słowo. Jak myślicie, czy będzie to mama a może tata?

Archie interesuje się swoim otoczeniem i już wchodzi w interakcje z innymi ludźmi. Uwielbia się bawić i nie sprawia problemu, gdy ktoś inny ma się nim zająć - dodaje źródło.

Niestety, Meghan Markle i książę Harry niechętnie publikują zdjęcia synka. Para chce, aby chłopiec "żył normalnie", stąd nie ma nawet królewskiego tytułu. Chcielibyście, aby więcej mówili o dziecku? My bardzo!

Archie już próbuje mówić.

Para rzadko pokazuje się z niemowlęciem.

