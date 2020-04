„Szczęśliwa w miłości Blanka Lipińska to grubsza Blanka Lipińska”! Ile przytyła na kwarantannie z Baronem?

Blanka Lipińska ma ostatnio naprawdę dobry okres. Po sukcesach zawodowych - książce „365 dni”, filmie na jej podstawie, czy show „Tylko jeden” na Polsacie - teraz jest również szczęśliwie zakochana. O tym jak spędza narodową kwarantannę z jurorem „Voice of Poland” Aleksandrem Baronem opowiedziała w najnowszym magazynie „Flesz”!

Dziennikarce dwutygodnika wyznała m.in. dlaczego początkowo ukrywała swój związek z muzykiem Afromental.

– Zrobiliśmy to celowo. Chcieliśmy dać sobie czas, by poznać się lepiej. Przekonać się, czy do siebie pasujemy, bo przecież po tygodniu lub miesiącu mogło się okazać, że nic z tego nie będzie - mówi we „Fleszu”. - Dziś mogę powiedzieć, że jestem zakochana i szczęśliwa, bo znalazłam faceta, z którym się świetnie bawimy, rozumiemy i uzupełniamy – dodaje.