Szczęśliwa Katarzyna Cichopek pozuje w objęciach przystojniaka!

Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie urocze rodzinne zdjęcie. Okazuje się, że właśnie dziś gwiazda "M jak miłość" świętuje urodziny ukochanego syna! Adaś skończył jedenaście lat i z tej okazji dumna mama przygotowała dla chłopca wyjątkowy tort i złożyła mu piękne życzenia. W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje Katarzyna Cichopek z całą rodziną. Syn aktorki to cały tata! Katarzyna Cichopek pokazała swoje dzieci Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które chronią wizerunek swoich bliskich. Gwiazda "M jak miłość" publikuje w sieci zdjęcia, na których jej dzieci stoją tyłem do aparatu lub po prostu mają zasłonięte oczy. Teraz dumna mama opublikowała nową fotkę na której pozuje z córką i synem. Synku mój najdroższy! Nie mogę uwierzyć że kończysz już 11 lat 🥳 Jesteś mądrym, kochanym, wrażliwym młodym człowiekiem. Już nastolatkiem 😳 Mam wielkie szczęście, że jestem Twoją mamą. Kocham Cię. Niech spełnia się wszystkie Twoje marzenia ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️- napisała Katarzyna Cichopek. Chociaż syn Katarzyny Cichopek na zdjęciu pozuje w okularach przeciwsłonecznych to trudno nie zauważyć podobieństwa chłopca do męża gwiazdy "M jak miłość"! Adaś to cały Marcin Hakiel! - Sto lat, macie cudne dzieciaki ❤🎁 - Najlepszego 🎂syn cały tata😊 - Cały tatuś 🤩 - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla "młodego "i taki podobny do taty,normalnie kopia- komentują internauci. Zobaczcie najnowsze zdjęcie Katarzyny Cichopek z rodziną. Syn gwiazdy "M jak miłość" to cały Marcin Hakiel? Zobacz także: Trzecie dziecko? Kasia Cichopek i Marcin Hakiel zdradzili nam, czy i kiedy planują powiększenie rodziny Syn Katarzyny...