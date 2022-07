Marcin Hakiel w gorzkich słowach skomentował swoje rozstanie z Katarzyną Cichopek! Tancerz odpowiedział na zaczepkę internauty i zdradził, czy ma do kogoś żal za to, co wydarzyło się w jego życiu. Marcin Hakiel w szczerym wpisie przyznał, że został bardzo skrzywdzony, a teraz to dzieci i przyjaciele są dla niego najważniejsi.

Marcin Hakiel gorzko o rozstaniu

Wiadomość o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela zszokowała fanów pary. Gwiazda TVP i tancerz przez wiele lat tworzyli zgrane małżeństwo i wydawało się, że nic nie jest w stanie zniszczyć ich relacji. Niestety, dziś wiemy już, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozwodzą się, a za kilka tygodni odbędzie się pierwsza rozprawa w sądzie.

Marcin Hakiel od samego początku nie ukrywał, że bardzo cierpiał po rozstaniu z żoną, ale dziś wszystko wskazuje na to, że powoli odzyskuje spokój. Ostatnio Marcin Hakiel zaskoczył nowiną, a internauci ruszyli z gratulacjami. Teraz jednak tancerz opublikował gorzki wpis pod zaskakującym komentarzem jednego z fanów.

Mordo no fajnie ale gość co zniszczył ci rodzinę i teraz tuli twoja żonę dalej nie poniósł konsekwencji swojego czynu. Jednym słowem ma się dobrze. Ba doskonale wiedział ze swoimi poczynaniami zniszczy ci życie ale miał w to wyjeb.... A takich tematów się nie wybacza. Dlaczego on ma być szczęśliwy a ty masz chodzić na terapię ? Coś tu nie siada- napisał jeden z internautów.

Marcin Hakiel zareagował na komentarz internauty i szczerze odpowiedział!

za dużo krzywdy już się wydarzyło, przebaczenie i pokora, to lekcja którą dało mi życie, wolę równać do góry do ludzi na których mi zależy i którym zależy na mnie, dzieci przyjaciele, to są prawdziwe wartości, życzę wewnętrznego spokoju i radochy z życia✌️- odpisał Marcin Hakiel.

Zobacz także: Marcin Hakiel odnalazł nową pasję po rozstaniu! Co to takiego?

Instagram @marcinhakiel

Pozostali fani są zachwyceni najnowszym zdjęciem i odpowiedzią Marcina Hakiela o rozstaniu.

- wielkie gratulacje za podejście 💪

- Głowa do góry 👌☕️

- Panie Marcinie trzymam kciuki za Pana 🙂

- Widzę poprawę formy 👏 i w oczach mniej smutku 🙌- komentują fani.

Zobacz także: Marcin Hakiel przygotował dla syna urodzinową niespodziankę. Tort robi wrażenie!

Przypominamy, że według medialnych informacji pierwsza rozprawa rozwodowa byłej pary odbędzie się już za nieco ponad miesiąc. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel spotkają się w sądzie już 25 sierpnia i ponoć liczą, że ich małżeństwo zakończy się na pierwszej rozprawie.

Zobacz także: Marcin Hakiel w towarzystwie tajemniczej blondynki: "To był dobry dzień"