Angelina Jolie udzieliła pierwszego szczerego wywiadu po rozstaniu z Bradem Pittem! Aktorka do tej pory niechętnie rozmawiała z mediami na temat swojego życia prywatnego, zazwyczaj oficjalne komunikaty w jej imieniu wydawał jej prawnik. Rozstanie Angeliny Jolie i Brada Pitta to najgłośniejsze rozstanie ostatnich lat. Nie da się ukryć, że wielbiciele tych dwojga do tej pory liczą na to, że ulubiona para Hollywood da sobie jeszcze jedną szansę. Niestety na to nie ma raczej szans.

Reklama

Zobacz:

Angelina Jolie waży tylko 34 kg?! Dr Gojdź komentuje: "Podstawą powinno być leczenie psychiatryczne..."

Angelina Jolie przerywa milczenie w sprawie rozwodu z Bradem Pittem! Co powiedziała?

Aktualnie para dogaduje się w kwestiach dotyczących dzieci, na czym bardzo zależy Bradowi Pittowi. Aktor wielokrotnie podkreślał, że nie chce stracić kontaktu z dzieciakami. Angelina Jolie w najnowszym wywiadzie dla BBC zapewnia, że zawsze będą rodziną. Jej słowa zaskoczyły wiele osób! Co jeszcze powiedziała gwiazda? Posłuchajcie!

Zobacz także

Zobacz: Angelina Jolie usunęła jajniki - czy osądzać jej decyzję?

Angelina Jolie pierwszy raz o rozstaniu z Bradem Pittem!

East News

Reklama

Angelina Jolie sprawuje teraz wyłączną opiekę nad szóstą dzieci.