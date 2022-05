Na jaw wyszły szczegóły rozwodu Martyny Wojciechowiej i Przemysława Kossakowskiego! 

Ciągle trudno w to uwierzyć. Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski nie są już razem! Gdy jeden z portali napisał, że to Kossakowski podjął decyzję o rozstaniu i wyprowadził się z domu zaledwie trzy miesiące po ślubie, wiele osób nie dowierzało, że ta informacja jest prawdziwa. Magazyn "Party" skontaktował się z menadżerką Martyny Wojciechowskiej, ta jednak nie chciała tego komentować. Kilka dni później wątpliwości rozwiała sama podróżniczka. „(...) chciałabym, żebyście usłyszeli kilka słów bezpośrednio ode mnie. Po 3 latach związku i 3 miesiącach od ślubu z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie”, napisała Martyna na Instagramie. Po osobistym wpisie Wojciechowskiej internauci zaczęli snuć domysły, co takiego musiało się wydarzyć, że koniec małżeństwa dziennikarki nastąpił „z dnia na dzień”. Pomysłów nie brakowało. Na Kossakowskiego z dnia na dzień wylała się fala hejtu , bo to właśnie jego fani oskarżyli o rozpad tego związku. Wreszcie prowadzący „Down the Road. Zespół w trasie” postanowił zabrać głos. „Nie chcę uciekać od odpowiedzialności (...) Ważne i bolesne decyzje nie są podejmowane z dnia na dzień. To zawsze trudny i skomplikowany proces. Nie zawsze go widzimy, a czasami pochłonięci własną wizją świata widzieć nie chcemy”, dodał. Co się naprawdę wydarzyło w małżeństwie Wojciechowskiej i Kossakowskiego? Czy para zdecyduje się na rozwód, czy weźmie na przeczekanie i... da sobie jeszcze jedną szansę? Martyna Wojciechowska i...