Jesienią i zimą modne będą eleganckie koszule z kokardami zawiązywanymi pod szyją. Ten trend pokochały gwiazdy m.in. Maja Hirsh, Kourtney Kardashian i Katie Holmes.

Od lewej, z góry:

H&M ok. 39,90 zł, River Island ok. 139 zł, TK Maxx ok. 85 zł, Dorothy Perkins ok. 99 zł, Echo ok. 69 zł, Topshop ok. 189 zł, H&M ok. 89 zł, Pimkie ok. 89 zł, TK Maxx ok. 85 zł, Zara ok. 149 zł.



