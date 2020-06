Synek Małgorzaty Rozenek to prawdziwy słodziak! Te zdjęcia Was rozczulą! "Obudził się tylko dwa razy na karmienie"

Małgorzata Rozenek trzeci raz została mamą! Odkąd urodził się Henryczek, całe życie rodziny Majdanów stanęło na głowie. Jednak maluch jest bardzo wyrozumiały dla swoich rodziców! Takie nocki, o jakiej dzisiaj opowiedziała Małgorzata to marzenie wszystkich świeżo upieczonych rodziców. Dodatkowo pokazała kolejne zdjęcie chłopca. Co za słodycz!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wreszcie powitali na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Heniu może również liczyć na swoich starszych braci, którzy pokochali go od pierwszego wejrzenia! Jak wygląda życie rodziny Majdanów i Rozenków z niemowlęciem? Szczęśliwa mama zdradziła, że Henryk dzisiejszej nocy pozwolił się rodzicom wyspać:

Dzień dobry 😁 ale mamy cudowną noc za sobą 🧚‍♀️ Henio obudził się tylko dwa razy na karmienie, popił posapał i zasypiał😁 to pierwsza taka noc bo do tej pory od 2 do 5 lubił potańczyć 😉 jesteśmy tacy szczęśliwi 🥰 to będzie bardzo miły dzień ❤️ czego Wam z całego serca życzę 😘