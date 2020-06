Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wydali fortunę na fotelik dla syna? Wiemy! 

Jaki fotelik dla synka wybrali Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan? Świeżo upieczeni rodzice zdecydowali się na markę, którą pokochały gwiazdy. Ostatnio Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan razem z małym Henrykiem odwiedzili klinikę, w której chłopczyk przyszedł na świat. Właśnie wtedy po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć, w jakim foteliku podróżuje.

Fotelik synka Małgorzaty Rozenek

Długo wyczekiwany synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana przyszedł na świat ponad tydzień temu. Dokładnie 10 czerwca o godzinie 6:35 urodził się mały Henryk. Jak już wiemy dumni rodzice przygotowali dla maleństwa piękny pokoik, który kosztował fortunę.

Bardzo mi zależało, żeby było dzidziusiowo ale męsko😁 nie ma za dużo falbanek, ozdóbek, są szlachetne tkaniny, piękne proste dodatki i najpiękniejsze połączenie szarości z odrobiną nieba i gołębim kolorem -zdradziła wówczas gwiazda TVN.

Wiadomo również, jak wygląda pierwszy wózek małego Henia- Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali stylowy pojazd marki Emmaljunga model Mondial de Luxe za ok. 5,5 tys. złotych. Teraz mogliśmy zobaczyć również, w jakim foteliku podróżuje syn gwiazdy TVN i byłego piłkarza. Okazuje się, że para zdecydowała się na fotelik samochodowy marki Cybex w ciemnym kolorze. Wszystko wskazuje na to, że jest to model Cloud Z i-Size za ok. 1000 złotych.

Fotelik wyposażony jest w System Ochrony Bocznej (L.S.P.), który wraz ze skorupą absorbującą energię zwiększa bezpieczeństwo Twojego dziecka w przypadku kolizji bocznej. Dodatkowo, innowacyjny system obrotowy Bazy Z ułatwi wkładanie i wyjmowanie dziecka z samochodu- czytamy na stronie producenta.

Zobaczcie, jak wygląda fotelik synka Małgorzaty Rozenek! Fajny?

