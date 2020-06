Małgorzata Rozenek pokazała uroczą sesję z synem tydzień po porodzie. Ta mama zachwyca!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przywitali na świecie swoją pociechę równo tydzień temu. To właśnie mały Henryk teraz rządzi w domu, ale domownicy z radością podporządkowują się pod tego uroczego malucha. Szczęśliwa mama opublikowała urocze zdjęcia z synkiem upamiętniające pierwszy tydzień razem. Dodała też zabawny wpis, sami zobaczcie. Przy okazji Małgosia Rozenek pokazała swoją figurę po porodzie. Takich nóg można pozazdrościć!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan chętnie dzielą się swoim ogromnym szczęściem w sieci. Mały Henryk ma już tydzień! W ciągu tych siedmiu dni życie całej rodziny bardzo się odmieniło, szczęśliwi rodzice nie posiadają się z dumy, a starsi bracia również stają na wysokości zadania i chętnie spędzają czas z maluchem.

Małgorzata Rozenek z okazji tego małego święta, opublikowała mini sesję z Heniem i dodała zabawny wpis. Mamy zrozumieją :)

Dziś Henryczek #dzidziuśmajdana skończył tydzień, z tej okazji Mama Henryczka umyła głowę 😜 a co? jak szaleć to szaleć 💃 postanowiliśmy również w ramach obchodów, uczcić to wydarzenie pamiątkową sesją😂😂😂 małe a cieszy 💫