Daniel Martyniuk dwa miesiące temu został tatą. Celebryta bardzo chętnie chwali się zdjęciami swojej córeczki w mediach społecznościowych, ale do tej pory nigdy nie pokazywał twarzy dziecka. Teraz to się zmieniło! Syn Zenka Martyniuka opublikował zdjęcie śpiącej córki. Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Daniel Martyniuk po raz pierwszy pokazał córkę!

W święta wielkanocne odbyły się huczne chrzciny Laury Martyniuk. Rodzice dziecka mimo wielu konfliktów, o których wszyscy mówili, pozowali wspólnie do zdjęć i wygląda na to, że ich relacje znacznie się poprawiły. W końcu obojgu zależy na dziecku! Widać, że Daniel Martyniuk jest oczarowany córką i chętnie chwali się jej kolejnymi zdjęciami. Tym razem opublikował na Instagramie fotografię śpiącej dziewczynki z opisem:

#laura #mybaby#mysweetlove #mydaughter #beautiful #calm #sleepingbeauty

Trzeba przyznać, że zdjęcie jest urocze i od razu przypadło do gustu Internautom. Co prawda na zdjęciu nie widać całej twarzy dziecka, ale można stwierdzić, że dziewczynka jest podobna do mamy. Jak sądzicie?

Tak wygląda Laura:

Daniel Martyniuk chętnie pokazuje zdjęcia z córeczką

Ostatnio spędza też więcej czasu ze swoim ojcem, Zenkiem Martyniukiem. Wybrali się razem do fryzjera.

