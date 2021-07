Syn Moniki Richardson nie zdał matury z matematyki: "Nie mam co się przejmować"

Dorota Szelągowska jakiś czas temu wyznała, że nie wyśle syna Antka na maturę z obawy przed koronawirusem. Gwiazda TVN nie ma zamiaru go narażać na niebezpieczeństwo związane z egzaminem dojrzałości. I mimo że rząd przesunął ich termin, Dorota pozostaje przy swoim. Zobaczcie, co zdradziła w najnowszym wywiadzie. Dorota Szelągowska nie wyśle syna na matury! Jej syn Antek ma 18 lat i w tym roku miał przystąpić do matury. Niestety, przez epidemię koronawirusa, zostały one przełożone, a szkoły zamknięte. Dorota i Antoni wspólnie zadecydowali, że chłopak przystąpi do matury za rok, a w tym będzie po prostu pracować: Dla mojego syna ta sytuacja jest faktycznie jak trzęsienie ziemi. Miał mieć najlepszy rok w życiu – najpierw matura, potem egzaminy do szkoły teatralnej, najdłuższe wakacje w życiu, koncerty, radość, szczęście i zabawa. Zamiast tego uczy się do matury, do której nie podejdzie. Dzisiaj, gdy rozmawiamy, rząd nie odwołał egzaminu dojrzałości tylko go przesunął. Nie pozwolę Antkowi na niego iść. Zda kiedy indziej, może w przyszłym roku? Najwyżej pójdzie na rok do pracy. To mu tylko dobrze zrobi. Rozmawialiśmy o tym i na szczęście jesteśmy zgodni - mówi Dorota Szelągowska w rozmowie z Vivą! Antoni chce zdawać do szkoły teatralnej. Ma już za sobą pierwsze doświadczenie aktorskie - pojawił się m.in. w "Na wspólnej". Dorota straszy go jednak przed show-biznesem: On jest dorosły i sam o sobie decyduje, a ja jako jego matka opowiadam mu o show-biznesie same najgorsze rzeczy. Tyle mogę zrobić (śmiech). Zresztą uważam, że wybieranie drogi życiowej, gdy ma się 18 lat, jest pomyłką. Ja wybrałam dziennikarstwo, a zajmuję się projektowaniem wnętrz, bo wtedy nie miałam pojęcia, że mogę wybrać taki kierunek studiów. Nie ma znaczenia, co będzie robił. Ważne, żeby był...