Monika Zamachowska pęka z dumy! Jej syn, Tomasz, powoli zaczyna się usamodzielniać. Chłopak dostał właśnie swoją drugą w życiu wypłatę. I to nie za byle co! Tomasz Malcolm zagrał bowiem w produkcji TVN. Dumna Monika Zamachowska postanowiła pochwalić się tym faktem na Instagramie. Gwiazda TVP zamieściła tam wyciąg z konta swojego syna, na którym widnieje kwota przelewu, jaki dostał za swoją pracę. Co prawda suma nie jest zniewalająca, ale dla nastolatka to naprawdę coś! W jakim serialu zobaczymy syna Moniki Zamachowskiej? Dowiesz się tego z naszej galerii!

