Na gali TeleKamer 2016 pojawił się syn Macieja Orłosia, Antoni, który odebrał za tatę TeleKamerę. Czy 26-letni Antoni jest podobny do swojego słynnego ojca, który w tym czasie prowadził kolejny test wiedzy na TVP 1? Gala TeleKamer 2016 przyciągnęła ponad 60 największych gwiazd polskiej telewizji. Wśród laureatów znalazł się m.in. Maciej Orłoś. TeleKamera powędrowała do niego w kategorii Prezenter Informacji, ale nagrodę na scenie odebrał jego syn, Anotni. Orłoś zaznaczył jednak, żeby jego syn nie przywiązywał się do statuetki:

Reklama

Antek, dziękuję Ci, że odebrałeś nagrodę tylko się nie przyzwyczajaj do niej, bo muszę ją odnieść jutro do redakcji – powiedział Orłoś na nagranym wcześniej wideo.

Czy Antoni jest podobny do Macieja? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Zobacz także: Martyna Wojciechowska na TeleKamerach 2016: "Miałam ostatnio dużo problemów ze zdrowiem". ZDJĘCIA

Zobacz także

Antoni Orłoś na TeleKamerach 2016.

Syn Macieja Orłosia na TeleKamerach.

Reklama

Maciej Orłoś nie pojawił się na TeleKamerach.