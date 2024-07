Już w najbliższym odcinku "The Voice Sernio" usłyszymy piosenkę nieżyjącego już Krzysztofa Krawczyka "Byle Było Tak", w wykonaniu Jana Lalaka. Muzykalny senior spod Wrocławia przez wiele lat przyjaźnił się z legendą polskiej muzyki. W programie mężczyzna zdradzi, jak wyglądały początki jego znajomości z Krzysztofem Krawczykiem.

- Pierwszy koncert Krzysztofa, na którym byłem, odbył się w Polanicy Zdrój. W czasie przerwy wszedłem za kulisy, zapukałem do garderoby, zostałem serdecznie przyjęty i zrobiliśmy kilka pamiątkowych fotografii - mówi Jan Lalak.

Jak wyznał Jan Lalak w "The Voice Senior", to właśnie wspólne zdjęcie zrobione po jednym z koncertów spowodowało narodziny jego długoletniej przyjaźni z Krzysztofem Krawczykiem.

- Po koncercie zaprosiłem Krzysztofa do siebie do domu. Byłem przeszczęśliwy, że tak wielki artysta jest moim gościem. Od tamtej pory staliśmy się - ja to tak nazwę - przyjaciółmi. Na koncertach wypatrywał mnie, zapraszał na scenę i wspólnie z Krzysztofem śpiewałem. Krzysiu w swoim czasie powiedział mi: Janusz, śpiewasz jak młody Krawczyk. Nie ukrywam, że jest mi przyjemnie, jak toś mnie porówna z tak wielką gwiazdą - mówi z dumą uczestnik dzisiejszego odcinka „The Voice Senior”.

Przyjaciel Krzysztofa Krawczyka w "The Voice Senior". Kim jest Jan Lalak?

Jan Lalak, którego zobaczymy w dzisiejszym odcinku "The Voice Senior", na co dzień mieszka w Ziębicach w województwie dolnośląskim. Przez całe swoje życie był instalatorem wodno-kanalizacyjno-gazowym i CO.

- Pracowałem w jednym zawodzie przed 49 lat i jeden miesiąc - mówi uzdolniony muzycznie senior.

Przyjaciel Krzysztofa Krawczyka nie ukrywa, że trochę żałuje, iż wcześniej nie próbował edukować się muzycznie. Ma jednak nadzieję, że program "The Voice Senior" pozwoli mu przeżyć niezapomnianą przygodę.

- W moich czasach trzeba było stanąć twardo na ziemi i wziąć się za konkretny zawód i pracować, zarabiać. Trochę żałuję, że wcześniej nie próbowałem się edukować w tym wspaniałych świecie muzycznym. Ale i tak jestem szczęśliwy, że śpiewam. W „The Voice Senior” chcę przeżyć przygodę - dodaje Jan Lalak.

Całą historię przyjaźni Jana Lalaka z Krzysztofem Krawczykiem oraz jego muzyczny występ zobaczymy już dziś, 21 stycznia o godzinie 20:00 w TVP2. Powyżej możecie zobaczyć przedpremierowy fragment "The Voice Senior" z udziałem tego niesamowitego uczestnika!

