Syn Klaudii El Dursi miał wypadek. Gwiazda "Hotelu Paradise" już znalazła winnych?

W styczniu tego roku, korzystając z uroków zimy, Klaudia El Dursi postanowiła wybrać się na rodzinny wypad na narty. Niestety, białe szaleństwo skończyło się dużo gorzej, niż planowała gwiazda: jej młodszy syn, 6-letni Jaś, padł ofiarą przykrego zdarzenia na narciarskim stoku. Jak każdej mamie, prowadzącej "Hotelu Paradise", zależało na znalezieniu winnych wypadkowi. Co udało jej się ustalić?

Klaudia El Dursi wie, kto zawinił wypadkowi syna?

Wypadek młodszego syna Klaudii El Dursi wyglądał naprawdę groźnie: 6-latek przewrócił się podczas jazdy na nartach na nieośnieżonym stoku, wpadając w błoto i kamienie! Jak podkreśla Klaudia El Dursi, tym razem skończyło się jedynie na kilku obtarciach i podartym ubraniu, ale skutki takiego upadku mogły być dużo poważniejsze. Gwiazda pokazała całe zdarzenie na swoim Instagramie.

Teraz prowadząca "Hotelu Paradise" dochodzi możliwych przyczyn wypadku. W rozmowie z portalem Plotek.pl skomentowała, że to właściciele stoku nie zadbali o to, by na miejscu pojawiły się odpowiednie znaki informujące o małej ilości śniegu. Zdaniem Klaudii El Dursi, to dlatego narciarze byli narażeni na niebezpieczeństwo:

- Całe szczęście, że jest wszystko dobrze. Trafiliśmy na bardzo złą pogodę. Totalnie bez śniegu. Niestety, właściciele stoku nie zadbali o to, żeby był odpowiednio naśnieżony, a był czynny. Nie było oznakowania, że gdzieś ten śnieg się kończy - wyznała Klaudia El Dursi.

Na szczęście podczas jazdy na nartach syn młodszy syn Klaudii El Dursi miał na głowie kask, który uchronił go przed możliwymi obrażeniami. Mimo tego, cała rodzina przeżyła chwile grozy w czasie zimowego szaleństwa. "Było niebezpiecznie" - przyznaje gwiazda TVN.

