Syna Igancego Kasia Kowalska pokazuje znacznie rzadziej. Teraz zrobiła wyjątek. Ignacy ma 10 lat i jest wielkim fanem piłki nożnej:

Synek dał mi mnóstwo dobrej energii. On się cały czas śmieje, jest radosny, optymistyczny. Wyciągnął mnie z moich mrocznych, depresyjnych nawyków. Dał mi, daje każdego dnia, dużo szczęścia. ... Ale wiesz, Ignacy też ma coś po mnie. Jest w szkółce piłkarskiej Legii i ostatnio mieli spotkanie z piłkarzami klubu. Chłopcy zadawali różne pytania: jaki jest twój ulubiony trener, w jakiej drużynie zaczynałeś, jaki sport jeszcze uprawiasz. Widzę, że Ignacy siedzi cicho, więc szepczę do niego: "Podnieś rękę, zadaj jakieś pytanie". Ok, zebrał się w sobie i pyta: "Jaka jest atmosfera w szatni po przegranym meczu"? No i wszystko jasne (śmiech) To jest mój syn - mówiła w "Pani" Kowalska.