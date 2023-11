Podobno wielokrotnie próbował skontaktować się z Olą, ale nie udało się. Poddał się, bo chciał, aby rodzina miała spokój. Zaczął spłacać zaległe alimenty, ale kiedy okazało się, że nie ma żadnych praw do córki, przestał.

Niedawno Ola pozwała ojca o zaległe alimenty i wygrała. Dlatego teraz ojciec opowiedział swoją wersję wydarzeń.

O tym, że odbyła się jakaś sprawa i zasądzono ode mnie alimenty na rzecz Oli dowiedziałem się w październiku gdy komornik wszedł zajął mi konto. (....) Gdyby pozwolono się Oli do mnie odezwać, moglibyśmy dojść do porozumienia, zawrzeć ugodę, nawet przed sądem. Ja od razu zgodziłbym się na płacenie określonej kwoty, realnej w mojej sytuacji. To co zasądził sąd jest powyżej moich możliwości, nie stać mnie na takie alimenty. Odwołałem się od wyroku, sąd przywrócił mi termin do złożenia apelacji, przyznając tym samym, iż niesłusznie przyjęto, że moje miejsce pobytu nie było znane. Teraz czekam na nowy termin rozprawy, w której będę mógł już uczestniczyć. Ja chcę płacić na córkę, nie uchylam się od tego i nie mam zamiaru, to moje jedyne dziecko, ale kwotę na miarę moich możliwości - powiedział ojciec Oli.