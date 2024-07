1 z 9

Ola Kowalska, córka Kasi Kowalskiej, uwielbia drogie ubrania i dodatki! Dziewczyna pasjonuje się modą, co można zaobserwować na jej profilu na Instagramie. Nastolatka zajmuje się też stylizowaniem swojej mamy, co wychodzi jej od pewnego czasu bardzo dobrze!

Nie da się ukryć, że Ola Kowalska w swojej szafie ma sporo drogich rzeczy. Największą słabością dziewczyny są najprawdopodobniej luksusowe torebki. Ma aż trzy marki Louis Vuitton, a każda z nich jest naprawdę droga! Najmniejsza, która znajduje się w posiadaniu córki Kasi Kowalskiej kosztuje bagatela 335 euro, czyli około 1450 zł. Średnia, z którą fotografuje się najczęściej to koszt 835 euro, czyli około 3600 złotych. Kultowa i największa torba Louis Vuitton z jej szafy to koszt 925 euro, co w przybliżeniu daje 4000 złotych!

W garderobie Oli Kowalskiej znajdziemy też modne botki z dżetami od Chloe za ok. 4000 złotych czy bluzę z kolekcji Kanye Westa, która jest warta ponad 1000 złotych! Patrząc na jej odważne stylizacje można zauważyć ogromne podobieństwo do Kendall Jenner. Nastolatka nie tylko stylizacjami, ale również fryzurą i makijażem upodabnia się do znanej celebrytki. Zgadzacie się z nami?

