Syn Justyny Steczkowskiej wypoczywa na rajskich wakacjach z ukochaną. Pokazał niesamowite widoki

Syn Justyny Steczkowskiej , Leon Myszkowski , robi zawrotną karierę! Kiedy rozpoczął prowadzić swojego bloga kulinarnego w sieci, zainteresowały się nim stacje telewizyjne oraz wydawnictwa. Dostał propozycję wydania książki! Zobacz: Syn Justyny Steczkowskiej napisze książkę. 15-latek robi karierę! Syn jednej z największych polskich gwiazd jest pod lupą od dłuższego czasu. Leon często zaskakiwał na swoim Facebooku, wywoływał też mnóstwo kontrowersji swoimi wypowiedziami, z których musiał się później tłumaczyć . Zobacz: Zdjęcie Myszkowskiego wywołało burzę w sieci. Syn Steczkowskiej przeprasza! Leon stanął również w obronie swojej mamy, gdy ta miała konflikt z Edytą Górniak, twierdząc, że prawdziwą diwą jest Justyna. Takie wybryki ponoć nie spodobały się wokalistce. Jak donosi "Fakt" 15-latek otrzymał szlaban na Internet! A Steczkowska urządziła mu prawdziwą awanturę, ponieważ nie wyciągał wniosków z jej poprzednich uwag. Diwa nie zamierza tym razem komentować rewelacji tabloidu, tak jak zrobiła to niedawno. Zobacz: „Nie mam haluksów i chorego kręgosłupa” Justyna Steczkowska wydała oświadczenie! O co chodzi? Z naszego jednak źródła wynika jednak, że to nieprawda, że Justyna odcięła Leonowi dostęp do sieci, zabrała kieszonkowe i zrobiła awanturę. To dobrze, bo jak Leon publikowałby wpisy na blogu :)