Justyna Steczkowska pokazała dorosłego syna, Leona, i jego dziewczynę!

Już w lipcu Justyna Steczkowska , razem z mężem Maciejem Myszkowskim i ich dziećmi : Leonem, Stanisławem i Helenką wsiadają do samolotu i wyjeżdżają z Polski na cały miesiąc ! Kierunek? Kanada! Jak dowiedział się magazyn "Party", artystka postanowiła poświęcić cały miesiąc tylko rodzinie , ponieważ już od jesieni rozpoczyna wielką trasę koncertową, na której Steczkowska będzie śpiewać największe przeboje muzyki filmowej. Jest to ogromne przedsięwzięcie, bo zespół towarzyszący Justynie na scenie składa się z kilkudziesięciu osób, a konferansjerem w trakcie koncertów ma być sama Grażyna Torbicka! To dlatego Steczkowska podziękowała producentom programu "The Voice of Poland" i odrzuciła kuszącą propozycję powrotu do talent show. Justyna nie miałaby czasu na nagrania show, które ruszają już w te wakacje. Okazuje się również, że wrzesień będzie dla Justyny przełomowy na gruncie prywatnym. O co chodzi? Najstarszy syn Leon zostanie uczniem pierwszej klasy liceum. Nastolatek zawiesił swój video blog kulinarny, bo zależało mu, żeby jak najlepiej przygotować się do końcowych egzaminów gimnazjalnych, a nagrywanie filmików na swój kanał na YouTube wymagało od niego masę pracy i zajmowało sporo czasu. Czy nauka w liceum pozwoli Myszkowskiemu dalej pielęgnować swoją pasję do gotowania? Co do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości. (ZOBACZ TAKŻE: Leon Myszkowski ma dziewczynę?! Syn Steczkowskiej dodał na Instagramie zdjęcie z piękną blondynką) Ale to nie wszystko! 3-letnia córeczka Justyny Helenka po raz pierwszy pójdzie do przedszkola . Justyna sama wybierała placówkę , do której pośle córeczkę. Gwiazda przez wiele tygodni jeździła po przedszkolach i uważnie je sprawdzała, bo chciała, żeby dziewczynka miała jak najlepsze warunki dla rozwoju. Nie będzie to jednak zwykłe przedszkole... A jakie? ...