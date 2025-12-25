Syn Justyny Steczkowskiej oświadczył się ukochanej. Zaręczyny były jak z bajki
Syn Justyny Steczkowskiej, Leon Myszkowski, zaręczył się z ukochaną Ksenią podczas bajkowych wakacji na Malediwach. Para podzieliła się romantycznymi kadrami z tego wydarzenia, a mama Leona nie kryła wzruszenia.
Leon Myszkowski, 25-letni DJ i producent muzyczny, a prywatnie syn Justyny Steczkowskiej, postanowił zakończyć rok 2025 w wyjątkowy sposób. W świąteczne popołudnie 25 grudnia, jego partnerka Ksenia podzieliła się w mediach społecznościowych radosną wiadomością: Leon oświadczył się jej, a ona powiedziała „tak”.
Leon Myszkowski oświadczył się Kseni
We wpisie na Instagramie obwieszczającym radosną nowinę, Ksenia napisała:
Dzisiaj zaczęły się Święta Bożego Narodzenia. Czas wdzięczności, bliskości i zatrzymania się na chwilę. Ten rok przyniósł mi wiele emocji, ale jedno wydarzenie zmieniło wszystko.Powiedziałam tak. Dziękuję za miłość, wsparcie i ludzi, którzy byli obok mnie w tym roku. Życzę Wam spokojnych, pełnych ciepła Świąt oraz miłości, która sprawia, że wszystko inne przestaje mieć znaczenie
Do emocjonalnego wpisu dołączone zostały romantyczne zdjęcia z momentu zaręczyn. Zaręczyny Leona Myszkowskiego i Kseni miały miejsce podczas ich wspólnych wakacji na Malediwach. To właśnie tam, w egzotycznym krajobrazie i romantycznej atmosferze, Leon zdecydował się poprosić swoją partnerkę o rękę. Malediwy stały się idealnym tłem dla tej wyjątkowej chwili.
Reakcja Justyny Steczkowskiej na zaręczyny syna
Justyna Steczkowska, znana piosenkarka i matka Leona, zareagowała na wiadomość o zaręczynach syna z ogromnym wzruszeniem. W komentarzu pod wpisem Kseni napisała:
Mama szczęśliwa. Piękna para! Miłość kwitnie
Jej słowa potwierdzają radość, jaką przyniosła jej ta rodzinna wiadomość. Artystka nigdy nie ukrywała swojej bliskości z synem, a także wspaniałych relacji ze swoją przyszłą synową.
My również dołączamy się do ciepłych słów i serdecznie gratulujemy!
