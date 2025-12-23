W barokowym wnętrzu Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie odbyło się nagranie koncertu "Wielkie Kolędowanie z Polsatem". Ten świąteczny koncert został zrealizowany na początku grudnia. Gościnności artystom oraz ekipie telewizyjnej udzielili ojcowie Bernardyni, gospodarze tego niezwykłego miejsca. Koncert zostanie wyemitowany w telewizji Polsat w Wigilię, 24 grudnia.

Gwiazdy polskiej sceny muzycznej na wigilijnym koncercie

Na scenie w Bazylice wystąpiły największe nazwiska polskiej sceny muzycznej. Wśród wykonawców znaleźli się: Justyna Steczkowska, Beata Kozidrak, Natalia Szroeder, Kayah, Sebastian Karpiel-Bułecka, Ralph Kaminski, Żaneta Łabudzka, Kasia Polewany, Małgorzata Walewska, Staszek Kukulski, Franek Jastrzębski, Piotr Sołoducha oraz duet Kuba i Kuba. Wystąpili również członkowie zespołu Resovia Saltans i Warszawski Chór Chłopięcy.

Kiedy koncert kolęd w Polsacie?

Polsat od lat pielęgnuje tradycję kolędowania wraz ze swoimi widzami. 24 grudnia stacja przez cały dzień emituje koncerty z poprzednich lat, a kulminacją wieczoru będzie premiera tegorocznej edycji "Wielkiego Kolędowania z Polsatem". Nowe nagranie z Rzeszowa zostanie pokazane premierowo o godzinie 16.50. W roli prowadzących koncertu "Wielkie Kolędowanie z Polsatem" wystąpili Ola Filipek i Tomasz Wolny. Wśród gości zaś znaleźli się m.in. Edward Miszczak i Anna Cieślak oraz Nina Terentiew.

Zobaczcie zdjęcia.

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" -Edward Miszczak, Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" -Anna Cieślak, Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" - Ola Filipek i Tomasz Wolny, Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" - Beata Kozidrak, Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" - Beata Kozidrak, Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" - Ola Filipek i Tomasz Wolny, Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" - Ralph Kamiński, Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" - Natalia Szroeder, Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" - Natalia Szroeder, Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" Fot. AKPA

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" - Nina Terentiew, Fot. AKPA