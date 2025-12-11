Piękny gest Justyny Steczkowskiej tuż przed Eurowizją Junior. Zrobiła to dla Marianny Kłos
12-letnia Marianna Kłos otrzymała niezwykłe wsparcie od Justyny Steczkowskiej tuż przed finałem Eurowizji Junior 2025 w Tbilisi. Osobista wiadomość artystki zaskoczyła młodą wokalistkę, która będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie.
Poruszające nagranie z Justyną Steczkowską i Marianną Kłos, która już 13 grudnia weźmie udział w Eurowizji Junior. Tuż przed wielką imprezą młoda artystka mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie od Justyny Steczkowskiej. Nagranie trafiło do sieci.
Justyna Steczkowska z emocjonalnym nagraniem przed Eurowizją Junior
Tuż przed wielkim finałem Eurowizji Junior 2025 w Tbilisi, 12-letnia Marianna Kłos - reprezentantka Polski - otrzymała wyjątkowe wsparcie od Justyny Steczkowskiej. Artystka, która sama reprezentowała nasz kraj podczas Eurowizji w 1995 i 2025 roku, nagrała osobistą wiadomość dla młodej wokalistki. W nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, Justyna Steczkowska skierowała słowa pełne otuchy do Marianny:
Życzymy ci samych sukcesów na Eurowizji. Jesteś bardzo dzielna, pięknie śpiewasz. Taka mała dziewczynka a taki power w głosie, niesamowite. Trzymamy za ciebie kciuki całą rodziną i pieseczek też trzyma za ciebie kciuki. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni, wszystkiego dobrego
Na filmie pojawił się również piesek artystki. Marianna Kłos nie kryła wzruszenia. "To takie miłe, dziękuję bardzo" powiedziała młoda artystka.
Marianna Kłos i „Brightest Light” - nadzieja Polski na zwycięstwo
Marianna Kłos, finalistka programu "The Voice Kids" z drużyny Nataszy Urbańskiej, przygotowuje się do występu z utworem "Brightest Light". To emocjonalna ballada opowiadająca o nadziei i wewnętrznej sile, która już zdobywa pozytywne recenzje wśród fanów Eurowizji dla dzieci.
Podczas występu na scenie w Tbilisi towarzyszyć jej będą cztery tancerki. Cały zespół intensywnie trenuje, by stworzyć show, które zachwyci publiczność i jurorów. Do sieci trafiło już nagranie z próby Marianny Kłos na Eurowizji Junior, a fani konkursu komentowali wprost: "Najlepszy występ Polski".
Myślicie, że Marianna Kłos wygra Eurowizję Junior? My mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę!
