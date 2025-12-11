Poruszające nagranie z Justyną Steczkowską i Marianną Kłos, która już 13 grudnia weźmie udział w Eurowizji Junior. Tuż przed wielką imprezą młoda artystka mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie od Justyny Steczkowskiej. Nagranie trafiło do sieci.

Justyna Steczkowska z emocjonalnym nagraniem przed Eurowizją Junior

Tuż przed wielkim finałem Eurowizji Junior 2025 w Tbilisi, 12-letnia Marianna Kłos - reprezentantka Polski - otrzymała wyjątkowe wsparcie od Justyny Steczkowskiej. Artystka, która sama reprezentowała nasz kraj podczas Eurowizji w 1995 i 2025 roku, nagrała osobistą wiadomość dla młodej wokalistki. W nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, Justyna Steczkowska skierowała słowa pełne otuchy do Marianny:

Życzymy ci samych sukcesów na Eurowizji. Jesteś bardzo dzielna, pięknie śpiewasz. Taka mała dziewczynka a taki power w głosie, niesamowite. Trzymamy za ciebie kciuki całą rodziną i pieseczek też trzyma za ciebie kciuki. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni, wszystkiego dobrego mówiła Justyna Steczkowska.

Na filmie pojawił się również piesek artystki. Marianna Kłos nie kryła wzruszenia. "To takie miłe, dziękuję bardzo" powiedziała młoda artystka.

Marianna Kłos i „Brightest Light” - nadzieja Polski na zwycięstwo

Marianna Kłos, finalistka programu "The Voice Kids" z drużyny Nataszy Urbańskiej, przygotowuje się do występu z utworem "Brightest Light". To emocjonalna ballada opowiadająca o nadziei i wewnętrznej sile, która już zdobywa pozytywne recenzje wśród fanów Eurowizji dla dzieci.

Podczas występu na scenie w Tbilisi towarzyszyć jej będą cztery tancerki. Cały zespół intensywnie trenuje, by stworzyć show, które zachwyci publiczność i jurorów. Do sieci trafiło już nagranie z próby Marianny Kłos na Eurowizji Junior, a fani konkursu komentowali wprost: "Najlepszy występ Polski".

Myślicie, że Marianna Kłos wygra Eurowizję Junior? My mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę!

