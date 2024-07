Są gwiazdy, którym nie udaje się łączyć kariery zawodowej i udanego życia rodzinnego. Nie należy do nich Patrycja Markowska. Piosenkarka przyznaje, że dla bliskich zawsze znajdzie czas i siły!

- Po koncercie czeka na mnie dom, syn Filip, partner Jacek - mówi Patrycja "Twojemu Stylowi". - Muszę wrócić, "uziemić się". Nie, nie muszę! Ja chcę! To ja przecież zadecydowałam, że będę miała rodzinę, że spróbuję być najlepszą mamą. Gdy wracam z koncertowej trasy, rzucam się, by układać z synem klocki, biegnę z nim do parku. I nie ma znaczenia, że ostatniej nocy spałam tylko trzy godziny.

Na pewno za takie podejście należą się Markowskiej wyrazy szacunku!

(ac)