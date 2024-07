Brooklyn Beckham, syn Davida i Victorii Beckhamów, pokazał na Instagramie zdjęcie bez koszulki! 16-latek regularnie odwiedza siłownię, gdzie w wolnych chwilach pracuje nad swoją muskulaturą. Efekty są zadowalające, patrząc przynajmniej na reakcję fanek. :)

Syn Davida Beckhama pokazał klatę!

Brooklyn ma apetyt na sławę. Już od kilku lat pracuje jako model, wystąpił nawet w reklamie polskiej marki, a więc nikogo nie dziwi to, że dba o siebie. W sumie - mając takich rodziców, czy ma inne wyjście? Jego ojciec, David, został niedawno ogłoszony najseksowniejszym mężczyzną na Ziemi, który propaguje zdrowy styl życia, podobnie jak mama, Victoria, którą posądza się o to, że jest ciągle na diecie. 16-latkiem zachwycają się jego fanki, która w poście skomentowanym już ponad 20 tysięcy razy, wyrażają swój podziw dla Brooklyna. Z kolei dla młodych chłopaków jest on inspiracją do działania. Co na to jego rodzice? W tym samym czasie na Instagramie Victorii pojawiło się urocze zdjęcie, na którym go całuje. Choć jego mina wyraża więcej niż tysiąc słów, udostępnił fotkę mamy u siebie i podpisał, że ją kocha.

Czyż to nie jest idealna rodzina?

Brooklyn Beckham bez koszulki

David Beckham bez koszulki

Victoria Beckham całuje syna