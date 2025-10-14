Na początku października media obiegła przykra wiadomość o śmierci Jacka Wójcika. Kilka dni po pogrzebie syn Dagmary Kaźmierskiej podzielił się z fanami poruszającym wpisem. Zmartwieni fani przesłali mu mnóstwo słów wsparcia. Teraz podzielił się z nimi rozczulającym nagraniem.

Syn Dagmary Kaźmierskiej przeżywa trudne chwile

1 października 2025 roku zmarł Jacek Wójcik. Uwielbiany przez widzów gwiazdor "Królowych życia" zapisał się w ich pamięci wyjątkowym poczuciem humoru, charyzmą i spontanicznością. Wspólnie z Dagmarą Kaźmierską tworzyli niepowtarzalny duet, który rozbawiał publiczność do łez. W mediach społecznościowych pożegnali go nie tylko fani, ale także koledzy i koleżanki z formatu TTV.

Trzy dni po niespodziewanej śmierci celebryty odbył się jego pogrzeb. Po odejściu Wójcika Edzia ujawniła, że jego wolą było, by Dagmara nie brała udziału w uroczystości pożegnalnej. Kilka dni później jej syn Conan opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis.

Młody mężczyzna przez wiele lat utrzymywał bliskie relacje z przyjacielem matki. Nic więc dziwnego, że śmierć Jacka Wójcika była dla niego ogromnym ciosem. Okazuje się jednak, że to nie jedyna tragedia, która wydarzyła się w jego życiu w ostatnim czasie. Syn Dagmary Kaźmierskiej zamieścił w sieci emocjonalny wpis, w którym poruszył temat utraty najbliższych.

W ciągu zaledwie tygodnia przyszło mi pożegnać dwie osoby, z którymi dzieliłem lata życia. Jedna była moją najbliższą rodziną. Drugą kiedyś traktowałem jak rodzinę. Kruche jest jutro. Puśćmy w niepamięć wszelkie zwady. Bądźcie w zdrowiu napisał na Instagramie.

Obserwatorzy Conana przekazali mu mnóstwo słów wsparcia w komentarzach.

Mądre słowa. Jesteś bardzo inteligentnym i empatycznym Człowiekiem. Bardzo Wam współczujemy straty. Trzymajcie się mocno napisała jedna z internautek.

Syn Dagmary Kaźmierskiej pokazał szczeniaka. Nagranie rozczuliło fanów

Wszystko wskazuje jednak na to, że po wielu trudnych przeżyciach Conan powoli dochodzi do siebie. Niewątpliwym wsparciem są dla niego fani, którzy darzą go ogromną sympatią i zawsze starają się dodać mu otuchy.

Syn "Królowej życia" podzielił się z nimi rozczulającym nagraniem, które opublikował na InstaStory. Krótki filmik przedstawia uroczego szczeniaka, a w tle słychać radosną muzykę. Czyżby w życiu mężczyzny w końcu pojawił się lepszy czas?

