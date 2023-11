Reklama

Beata Tadla kupiła torebkę, która według jednego z serwisów kosztuje 11 tys. zł! Dziennikarka, która teraz jest gwiazdą nowej edycji "Tańca z gwiazdami" zamieściła post w który poinformowała, że takich pieniędzy nigdy by nie wydała na nic z dodatków czy coś do ubrania!

Musiałabym upaść na głowę, by wydać taką forsę na torebkę???? albo cokolwiek do ubrania! - napisała na swoim Instagramie i pokazała prawdziwą cenę nowego zakupu.

Nam Beata Tadla skomentowała, dlaczego nie kupuje drogich ubrań i czy jej nowa torebka to w takim razie podróbka światowej marki? Wygląda na to, że dziennikarka nie przywiązuje wagi do metek i projektantów.

Dlaczego? Posłuchajcie w wywiadzie!

Jak Ci się podoba nowa torebka Beaty Tadli?

Sprawdziliśmy - nowa torebka Tadli już jest przeceniona.

Komentarz Beaty Tadli do ceny jej nowej torebki.

