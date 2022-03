Rihanna w opiętym kombinezonie odsłania ciążowy brzuszek! Ten look podzielił fanów gwiazdy

Kontrowersje wokół „ Love Island. Wyspa miłości ” nie cichną! Najpierw internauci podejrzewali, że finał był „ustawiony” , potem okazało się, że niektórzy uczestnicy i prowadząca znali się przed programem , a teraz pojawiły się plotki, że Marietta jest w ciąży ! Fani show zwrócili uwagę na jedno ze zdjęć, na którym doszukali się ciążowego brzuszka… Sami spójrzcie! Marietta z "Love Island" jest w ciąży? Marietta Fiedor w finałowym odcinku „Love Island” zaprezentowała się w długiej czerwonej sukni odcinanej pod biustem. Ta stylizacja wzbudziła ogromne kontrowersje, a internauci twierdzą, że ten model miał ukrywać ciążowy brzuszek gwiazdy reality show. Co więcej, podczas przygotowań do wielkiego finału dziewczyna miała problem z zapięciem sukienki. Internauci połączyli te fakty i na oficjalnym profilu „Wyspy miłości” na Instagramie pojawiły się pytania o ciążę Marietty! - Który miesiąc Marietko? - Czy Marietta jest w ciąży? Czy przytyła, bo widać brzuszek zaokrąglony - dopytują fani show w internecie. Faktycznie na tym zdjęciu widać, jakby Marietta obejmowała ciążowy brzuszek... Związek Marietty i Franka z "Love Island" Marietta i Franek są w związku dopiero od kilku tygodni i raczej niemożliwe, aby w tak krótkim czasie był już widoczny ciążowy brzuszek, nawet jeśli dziewczyna faktycznie spodziewałaby się dziecka. Najprawdopodobniej jednak to wina sukienki, która ułożyła się w tak niefortunny sposób. Co więcej, Marietta na swoim prywatnym koncie na Instagramie pokazała wspólne zdjęcia z Frankiem, na których widać, jak wypoczywają po zakończeniu programu. Po ciążowym brzuszku nie ma nawet śladu! ...