Ostatnio o Akopie Szostaku mówi się naprawdę dużo, a wszystko przez jego głośne rozstanie z żoną. Ze względu na to, że oświadczenie byłej już pary dot. zakończenia ich małżeństwa mocno zaskoczyło internautów, ci teraz z jeszcze większą uwagą śledzą media społecznościowe Akopa i Sylwii. Tym razem to Influencer zaskoczył ich nowym postem, który bardzo poruszył internautów.

Akop Szostak zaskoczył nowym zdjęciem i wyznaniem

Rozstanie Sylwii Szostak i Akopa Szostaka odbiło się szerokim echem w mediach. Wszystko przez to, że ta dwójka była jedną z najbardziej lubianych par w świecie internetowych gwiazd. Wielu fanów stawiało nawet relację tej dwójki jako wzór udanego małżeństwa i związku. Niestety jednak związek tej dwójki rozpadł się po 10 latach małżeństwa i teraz Akop i Sylwia rozpoczęli już nowe życie osobno.

Była para nie zapomina jednak o swoich fanach i często odzywa się do nich na swoich Instagramach. Tym razem internautów szczególnie poruszył nowy wpis Akopa, w którym wyznał, że wybrał się do schroniska dla psów. Jak wiadomo, gwiazdor bardzo kocha zwierzaki i ma do nich ogromne serce, co zawsze doceniają jego fani.

Cześć!Dziś byłem w @schroniskonapaluchu , które jest dla mnie wyjątkowym miejscem, bo właśnie stamtąd jest Mateusz. Wtedy też zrozumiałem, że adopcja psów jest super - przynajmniej dla mnie. Jednak w schroniskach są różne psy. Małe i duże, ale też takie, które potrzebują większej uwagi i pracy. Dziś właśnie takie pieski odwiedziłem. (...) - wyznał Akop Szostak

W dalszej części wpisu Akop Szostak postanowił przedstawić fanom wyjątkowego pieska, z którym zapozował do zdjęcia. Wystosował też ważny apel.

Chciałbym Wam kogoś przedstawić - Halszka. Jest cudowną sunią-przylepką, która od razu wykłada brzuszek do głaskania, nie zapominając przy tym o merdaniu ogonkiem. Po 30 minutach była już moją kumpelą. Halszunia najbardziej tęskni za spokojem i człowiekiem, który przytuli, wygłaska futerko.Schronisko to nie miejsce dla takiej suni. Na stories wrzucam link do opisu suni, jeśli ktoś chce dać jej dom, macie okazję zyskać najlepszego przyjaciela - dodał Akop

Instagram/Akop Szostak

Internauci pod nowym postem Akopa Szostaka zostawili mu mnóstwo ciepłych słów.

Masz wielkie serce i jesteś bardzo dobrym człowiekiem. Ktoś, kto tak kocha zwierzęta nie może być złym człowiekiem. Mam nadzieję, że piesek znajdzie szczęśliwy dom.

Wielkie brawa, robisz świetną robotę Akop, a piękna Halszunia widać zachwycona spacerem i pokrzepiona głaskami, życzymy jej szybko wspaniałego domku

Masz ogromne serce i zasługujesz na to, co najlepsze

Akop jesteś najlepszym Psim Ojcem - piszą zachwyceni fani

