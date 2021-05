Sylwia Przybysz zaszalała u fryzjera! Młoda gwiazda radykalnie zmieniła kolor włosów

Sylwia Przybysz postawiła na jesienną metamorfozę! Nie ma już śladu po jej pięknych blond włosach. Koniecznie zobaczcie na jaki kolor zdecydowała się tym razem. Trudno oderwać od niej wzrok. W życiu gwiazdy internetu zachodzi teraz sporo zmian. Kilka dni temu wraz z ukochanym Janem Dąbrowskim ogłosili światu, że zostaną rodzicami po raz drugi! Wygląda na to, że ten rok jest dla nich naprawdę przełomowy. Zobaczcie, jak aktualnie wygląda szczęśliwa mama oczekująca na swoje drugie maleństwo. Zmiana na plus? Zobacz także: Ciężarna Sylwia Przybysz krytykowana za nieidealną sylwetkę. Pokazała zatrważające komentarze: "Ale ulana, spasła się jak świnia" Sylwia Przybysz zmieniła kolor włosów Sylwia Przybysz zaskoczyła swoich fanów drastyczną metamorfozą włosów. Do tej pory kojarzyła się fanom z pięknym blondem i totalnie nie spodziewali się po niej takiego ruchu. Sylwia w rozmowie z fanami zdradziła, że jasny kolor włosów bardzo je osłabił i potrzebuje teraz poważniejszej regeneracji, dlatego zdecydowała się zrezygnować z rozjaśniania: - Super😊 piękny kolor włosów 😍😘a czemu zmieniłaś ?😊 - Zmieniłam ponieważ blond mocno dal w kość moim włosom przez co wyglądały już bardzo niezdrowo Sylwia Przybysz zdradziła również, że nie planuje w najbliższym czasie powrotu do blondu. Po części jest to spowodowane jej drugą ciążą: - Blond włosy bardzo ciężko utrzymać by wyglądały ładnie, ciągłe malowanie odrostu jest dla mnie zbyt męczące szczególnie, że w ciąży trzymam się z dala o farb i rozjaśniaczy . Dlatego zdecydowałam się jedynie na tonowanie koloru do ciemniejszego odcienia :) Jak oceniacie zmianę wizerunkową Sylwii Przybysz? My szczerze musimy powiedzieć, że tej pięknej kobiecie w każdym kolorze jest do...