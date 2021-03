Janek Dąbrowski zdradził swoim fanom, jak szykuje się do powrotu Sylwii Przybysz do domu! Popularny youtuber podczas relacji na InstaStories pokazał zdjęcie mieszkania, a przy okazji udostępił uroczą fotkę swojej drugiej córeczki. Zobaczcie sami! Taki partner i tata to prawdziwy skarb.

Jan Dąbrowski pochwalił się swoim szczęściem

Zaledwie kilka dni temu Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski po raz drugi zostali rodzicami. Młoda piosenkarka urodziła dokładnie 22 marca, a radosną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał jej partner.

Dzisiaj o 01:23 na świat przyszła nasza córeczka 💕 Jestem przeszczęśliwy, że przy pomocy personelu medycznego, w tym naszej cudownej położnej, Pani Doroty, wszystko zakończyło się szczęśliwie, a dziewczyny są całe i zdrowe 💕 - napisał Jan Dąbrowski.

Po porodzie dumny tata wrócił do domu, gdzie czekała na niego córeczka Pola. Janek Dąbrowski pokazał wówczas swoim fanom, jak dziewczynka zareagowała na wiadomość o narodzinach młodszej siostry. Teraz z kolei zdradził, jak przygotowuje mieszkanie do powrotu Sylwii Przybysz i ich drugiej pociechy ze szpitala. Wygląda na to, że Jan Dąbrowski zabrał się na porządki! Co ciekawe, dumny tata udostępił również zdjęcie malutkiej córeczki na którym widać, jakie ma ciemne włoski.

Tyle włosów. Kto mnie nauczy robić warkoczyki córkom?- napisał w relacji.

Zobaczcie sami, jak Jan Dąbrowski szykuje się do powrtotu Sylwii Przybysz i ich córeczki do domu!

Dokładnie 22 marca na świecie pojawiło się drugie dziecko Sylwii i Jana.