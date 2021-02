Sylwia Przybysz szykuje dom przed narodzinami drugiego dziecka. Cała szafa ubranek i stylowe łóżeczko to dopiero początek wyprawki! 

Sylwia Przybysz tuż przed porodem opublikowała w sieci nowy film w którym pokazała, jak przygotowała się do narodzin drugiego dziecka. Młoda gwiazda pochwaliła się wyprawką dla maleństwa. W mieszkaniu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego pojawiło się już śliczne łóżeczko, kołyska i sporo ubranek. Zobaczcie sami!

Drugie dziecko Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego lada dzień przyjdzie na świat. Zakochani są już rodzicami córeczki Poli, która zaledwie kilka tygodni temu świętowała pierwsze urodziny, a wkrótce Sylwia Przybysz urodzi drugą pociechę. Ostatnio szczęśliwa para w oryginalny sposób poinformowała, że czeka na narodziny kolejnej córki! Wiadomo już, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wybrali dla maleństwa stylowy i bardzo drogi wózek, a teraz ciężarna gwiazda pokazała resztę wyprawki.

Sylwia Przybysz opublikowała na swoim kanale na youtube.com nowy film w którym pokazała m.in. łóżeczko i kołyskę dla drugiej pociechy.

Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem o którym mówię już bardzo długo, że chcę go nagrać i w sumie nagrywam go już na ostatnią chwilę bo już naprawdę jestem bardzo blisko terminu i już się bałam, że nie zdążę go nagrać- przyznała Sylwia Przybysz. Film będzie o mojej wyprawce, właściwie o wyprawce maluszka, czyli o rzeczach które przygotowaliśmy sobie razem z Jaśkiem do opieki nad dzieckiem- dodała.