Sylwia Przybysz pokazała urocze zdjęcie córeczek: "Moje królewny". Pola to cały tata, a Nela?

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski niedawno po raz drugi zostali rodzicami, a na świat przyszła ich kolejna córeczka Nela. Jako pierwszy wesołą nowinę przekazał dumny tata, zamieszczając w swoich mediach społecznościowych zdjęcie prosto ze szpitala. Teraz fani piosenkarki i znanego YouTubera z jeszcze większym zaangażowaniem śledzą każdy ich krok, a ci chętnie dzielą się swoimi rodzicielskimi doświadczeniami.

Swojej młodszej siostrzyczki nie mogła doczekać się również Pola, a sławna mama, właśnie pokazała wspólne zdjęcie dziewczynek. Są do siebie podobne?

Sylwia Przybysz pokazała córki

Jan Dąbrowski po raz pierwszy zostali rodzicami nieco ponad rok temu, bo dokładnie 14 stycznia 2020, a już dziewięć miesięcy po porodzie para oznajmiła, że oczekują drugiego dziecka. Młodsza siostrzyczka Poli przyszła na świat prawie trzy tygodnie temu - 22 marca. Od tego czasu dumni rodzice nie przestają zalewać fanów pięknymi rodzinnymi zdjęciami i sami przyznają, że rodzicielstwo to prawdziwa "szkoła przetrwania".

Teraz Sylwia Przybysz podzieliła się z internautami kolejną fotografią swoich córeczek.

Moje królewny - podpisała ją piosenkarka.

Zdjęcie, na którym dziewczynki leżą razem na łóżku rozczuliło nas do granic możliwości i w końcu dokładnie możemy przyjrzeć się maleńkiej Neli. Dziewczynka jest przepiękna i podoba do... No właśnie, kogo? Internauci już ocenili, że Pola to wierna kopia swojego taty, za to w jej młodszej siostrzyczce my widzimy całą Sylwię Przybysz. Zgadzacie się?

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski idealnie odnajdują się w roli rodziców. Siostrzyczki mają nawet podobne wózki!

Roczna Pola to cały tata, za to u Neli już widać podobieństwo do pięknej mamy.