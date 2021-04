Sylwia Przybysz szczerze o rodzicielstwie: "To obóz przetrwania". Jej zdjęcie mówi wszystko 

Sylwia Przybysz opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie z Polą i Nelą, które nie ma nic wspólnego z tzw. "lukrowanym macierzyństwem". Fanki piosenkarki są zachwycone, że gwiazda zdecydowała się pokazać, jak faktycznie wygląda macierzyństwo z dwójką maluchów. Tymczasem to Pola została mistrzynią drugiego planu. To trzeba zobaczyć!

Sylwia Przybysz w połowie marca po raz drugi została mamą. Pierwszym zdjęciem córeczki na Instagramie pochwalił się dumny tata i zdradził, że poród w czasie pandemii to trudne i stresujące doświadczenie dla rodziców. Para nie boi się trudnych tematów i jakiś czas temu to Sylwia poruszała w mediach społecznościowych temat trudnego porodu, a na Instastory ze szczegółami opisała narodziny Poli.

Teraz piosenkarka zdecydowała się poruszyć inny ważny temat i porównała macierzyństwo do "obozu przetrwania". Gwiazda podkreśla, że to, co często widzimy na Instagramie ma niewiele wspólnego z rzeczywistością i mimo że świetnie odnajduje się w roli mamy to nie zawsze jest kolorowo!

Zdjęcia na Instagramie zawsze przedstawiają rodzicielstwo w ładnym świetle i faktycznie jest to niesamowicie piękna przygoda, jednak nie zawsze bywa kolorowo, szczególnie, gdy w domu ma się dwa maluchy. 👨‍👩‍👧‍👧 Wie to każdy rodzic i warto o tym mówić oraz pokazywać jak wygląda to w rzeczywistości. Istny obóz przetrwania. - napisała Sylwia Przybysz na Instagramie.

Fanki Sylwii Przybysz są zachwycone "nieidealnym" i mało "instagramowym" zdjęciem młodej mamy. Wygląda na to, że lukrowane macierzyństwo prezentowane w mediach społecznościowych powoli ustępuje miejsca fotografiom, które faktycznie pokazują, jak wygląda życie rodziców małych dzieci!

Oj tak, zgadzamy się w pełni 💙 - Sylwia Ja najbardziej takie lubię zdięcia❤️ Patrząc na zdjęcia kobiet/mam na instagramie na prawdę można myśleć, że wracając z noworodkiem do domu, masz czas posprzątać, ugotować, ogarnąć się i jeszcze figura jak marzenie po wyjściu ze szpiatala 🙈

Sami spójrzcie na zdjęcie Sylwii Przybysz. Wygląda na to, że Pola nie zamierza się nudzić!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są szczęśliwymi rodzicami Poli i Neli.

