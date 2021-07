Sylwia Przybysz pokazała słodkie zdjęcie z córką, a fanka mocno ją zaatakowała! 

Pola Dąbrowska urodziła się 14 stycznia 2020 roku. Córeczka Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego odmieniła ich życie o 180 stopni. Kiedy opublikowali swoje pierwsze zdjęcie z dzieckiem, zostało ono udostępnione na tysiącach kont w sieci. Młodzi rodzice zdecydowali, że nie będą pokazywać córeczki na swoich portalach zbyt często, co nie oznacza, że wcale nie będą wrzucać z nią zdjęć. Mała Pola niedługo skończy dwa miesiące, zobaczcie jak dzisiaj wygląda! Do kogo jest bardziej podobna? Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jaś Dąbrowski szykują się do ślubu! Poznaj szczegóły uroczystości Sylwia Przybysz pokazała zdjęcie z córką Sylwia Przybysz i Jaś Dąbrowski od niedawna spełniają się w nowej roli. W styczniu spełniło się ich największe marzenie i zostali rodzicami pięknej dziewczynki. Sylwia i Jan to najmłodsi rodzice w polskim show-biznesie. Szczęśliwa mama opublikowała na Instagramie zdjęcie z niespełna dwumiesięczną Polą i napisała: Taka jestem już duża dziewczynka! Przesyłamy Wam buziaki i życzymy miłego dnia 😘 Dziewczynka rośnie jak na drożdżach! Fani Sylwii nie szczędzili komplementów zarówno Poli, jak i jej mamie. Sylwia i Jan zdecydowali, że nie będą pokazywać córki w mediach zbyt często, aby zachować jej prywatność. Jakiś czas temu zwrócili się również do fanów, aby nie zakładali poświęconych jej kont w sieci. Chcielibyśmy zachować jak najwięcej prywatności naszego bobasa i owszem - raz na jakiś czas zobaczycie go na naszych social mediach, bo jesteśmy z niej niesamowicie dumni i chcemy dokumentować Poli rozwój, jednak z troski o jej dobro, nie będziemy nagrywać z aniołkiem odcinków, brać przed kamery, czy też zakładać fanpage - prosiłbym też Was o to, ponieważ powstało już...