Sylwia Przybysz odpowiada hejterom.

Zaledwie kilka dni temu Sylwia Przybysz potwierdziła medialne plotki i przyznała, że spodziewa się dziecka. Piosenkarka opublikowała wówczas wpis na Instagramie, w którym zdradziła, że razem ze swoim partnerem są "najszczęśliwszymi ludźmi na świecie". 21-letnia Sylwia Przybysz i jej starszy o dwa lata partner Jaś Dąbrowski już za kilka miesięcy zostaną rodzicami. Internauci ruszyli z gratulacjami, ale w sieci pojawiły się również okropne, hejterskie wpisy. Okazuje się, że niektórzy internauci zaczęli zarzucać przyszłej mamie, że jej ciąża to wpadka! Sylwia Przybysz zareagowała na przykre wiadomości i odpowiedziała hejterom!

Piosenkarka odniosła się do przykrych wpisów w swojej relacji na InstaStories. Opublikowała w niej długi wpis dotyczący jej ciąży i oskarżeń niektórych internautów.

Zastanawiam się, jak smutne trzeba mieć życie żeby pisać, że dziecko zawsze jest wpadką i ogromnym ciężarem. Smutne. Czuję się dojrzalsza niż osoby, które to piszą. Chyba najbardziej smutny jest fakt, że setki osób nie może mieć dzieci i to jest taki dar od Boga, taki cud nie do opisania. Niektórzy ludzie są po prostu mimo wieku wciąż bardzo niedojrzali- napisała przyszła mama.

W dalszej części wpis Sylwia Przybysz skupiła się na swojej ciąży i dziecku, które nosi pod sercem.

Wiem, że to dziecko będzie najbardziej kochane na świecie! Już jest! Odliczamy dni! Zawsze rodzina była dla mnie priorytetem i gdy ktoś pytał , gdzie widzę siebie w przyszłości, odpowiadałam, że z rodziną! Tak zostałam wychowana! Nauczona opiekinad dziećmi i zajmowania się domem! Jak prawdziwa żona, matka! Jestem gotowa by przejąć tę rolę! To mój cel w życiu i obowiązek!- czytamy we wpisie. (...) Dla niektórych osób jesteśmy po prostu dzieciakami, które mają wszystko i nie myślą o tym co będzie, jak to się skończy. Jesteście w ogromnym błędzie. Zarówno ja jak i Jasiek mamy swoje prywatne firmy i mnóstwo planów by zabezpieczyć przyszłość naszej rodziny.