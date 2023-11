Sylwia Przybysz kilka dni temu ogłosiła, że jest w ciąży. Czy to oznacza, że młoda wokalistka zawiesi karierę? Nic bardziej mylnego. Już w rozmowie z Party.pl 21-letnia gwiazda podkreślała, że ma zamiar wydać płytę i ją promować:

Tydzień temu skończyłam album, którego premiera jeszcze w tym roku. Będę musiała połączyć ciążę i macierzyństwo z promocja płyty, trasą i wieloma planami, jakie mam na najbliższy rok - mówiła nam Sylwia Przybysz.

Sylwia dotrzymała słowa. W sieci ukazał się jej najnowszy klip!

Sylwia Przybysz prezentuje klip do piosenki "Va Banque"

Ostatnie dni Sylwia spędziła na planie swojego najnowszego teledysku do piosenki "Va Banque". Za jej produkcją stoi Konrad OldMoney, który w Polsce miał okazję pracować m.in. z Dawidem Kwiatkowskim przy jego ostatnim albumie (ich kawałek "Mordo" uznaliście za hit lata 2019). Singiel jest bardzo nowoczesny, a Sylwię poznajemy z zupełnie innej strony - dojrzalszej, spokojniejszej, o czym opowiada również tekst. Co ciekawe, 21-letnia gwiazda sama wyreżyserowała teledysk, w którym zagrali Szymon Reich i Paula Klimczak.

Utwór opowiada o codziennych ludzkich wyborach, o życiowych rozdrożach, kiedy nie wiemy co czeka na nas za zakrętem, o przeciwnościach losu i o tym, że często zastanawiamy się „czy warto”? Ja gram Va Banque, bo mamy jedno życie i musimy z niego wycisnąć ile się da. Nawet jeśli czasem się nie uda, zawsze warto iść na całość. Co nas nie zabije, może nas jedynie wzmocnić, a przygody życia na zawsze zapiszą się w kartach naszej pamięci - pisze Sylwia.

Czy "Va Banque" przebije poprzedni hit Przybysz - "Nova"? Tego na razie nie wiadomo, ale jedno jest pewne - nowa płyta wokalistki będzie kopalnią hitów.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zostaną rodzicami

Życie wokalistki już za kilka miesięcy wywróci się do góry nogami. Najpewniej w styczniu Sylwia i jej partner, Jan Dąbrowski, zostaną rodzicami. Decyzja o dziecku była przemyślana, artystka i youtuber zapewniają, że są szczęśliwi i zrobią wszystko, aby ich maleństwo wychowywało się jak w najlepszych warunkach. Mimo młodego wieku para bardzo poważnie podchodzi do zmian w ich życiu. Ważna jest dla nich stabilizacja finansowa, dlatego też zarobione pieniądze (czy to na muzyce, czy reklamach) inwestują w prężenie działające firmy. Sylwia i Jan mogą też liczyć na wsparcie rodziny, która nie może doczekać się na... małego Jasia lub małą Sylwię - para zna już płeć, ale tą informację chce zachować dla siebie:

Niedługo rozpoczniemy najpiękniejszy etap w naszym życiu! Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności i pracy jaka nas czeka, ale jednocześnie gotowi na wszystko! Mamy wspaniale wspierające rodziny! To niesamowity czas w życiu człowieka i największe błogosławieństwo. Chcielibyśmy prosić Was o uszanowanie naszej prywatności w tym niezwykle ważnym dla nas czasie - napisała Sylwia.

Tymczasem zobaczcie jej najnowszy klip!

