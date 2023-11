Sylwia Przybysz jest w ciąży. 21-letnia piosenkarka szczęśliwą nowinę potwierdziła na Instagramie. YouTuberka i jej starszy o dwa lata partner Jaś Dąbrowski już za kilka miesięcy zostaną rodzicami. Czy parze urodzi się chłopiec, a może będzie to dziewczynka?

Przeczytajcie co wiadomo!

Sylwia Przybysz potwierdziła swoją ciążę w sobotę, wpisem na Instagramie.

Kochani! Przyszedł czas żeby oficjalnie potwierdzić wszelkie doniesienia i ogłosić, że obecnie jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie oczekującymi przyjścia na świat małej istotki, największego cudu, który dostaliśmy od Boga. Jestem szczęśliwa, że tak długo jak to możliwe mogliśmy cieszyć się tym wyłącznie w gronie najbliższych. Niedługo rozpoczniemy najpiękniejszy etap w naszym życiu! Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności i pracy jaka nas czeka, ale jednocześnie gotowi na wszystko! Mamy wspaniale wspierające rodziny! To niesamowity czas w życiu człowieka i największe błogosławieństwo. Chcielibyśmy prosić Was o uszanowanie naszej prywatności w tym niezwykle ważnym dla nas czasie. Oczywiście razem z @jdabrowsky działamy dalej! Przede mną premiera najnowszej płyty przed Jasiem mnóstwo nowych projektów! Także do usłyszenia niebawem ❤️